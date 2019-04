Wiener AKH: Erste Wahl bei Prominenten

Es war im Jahr 2011, als in Wien plötzlich große Aufregung herrschte: Popstar George Michael musste aus Krankheitsgründen sein Konzert in der Wiener Stadthalle absagen. Michael litt an einer Lungenentzündung, die beinah tödlich endete: Drei Wochen lang lag der Star im Wiener AKH - dass er sich im Koma befand, wurde erst später kommuniziert. Um noch größeren Medienrummel zu verhindern, wurde sein Gesundheitszustand nach außen hin stabiler dargestellt, als er war.

Sein Wien-Konzert holte George Michael im September 2012 in der Wiener Stadthalle nach. Um sich beim AKH zu bedanken, spendete er dem Krankenhaus 1.000 Karten. 300 gingen direkt an die behandelnden Ärzte und Pfleger, die restlichen 700 wurden über Kartenbüros verkauft. Mit den Einnahmen sollte ein Forschungsstipendium zum Thema „Lungenversagen“ finanziert werden.