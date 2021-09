Die Klinik Landstraße verliert ihre Urologie-Abteilung

Hintergrund der Übersiedlung ist das Spitalskonzept 2030, das eine umfassende Neuaufstellung der Wiener Gemeindespitäler vorsieht: Von ursprünglich zwölf bleiben am Ende der Reform nur mehr sechs Spitäler (plus das AKH) übrig. Jeweils zwei sind in jeder der drei Versorgungsregionen angesiedelt und bilden dort ein Paar mit einander ergänzenden Leistungen. Doppelgleisigkeiten sollen so vermieden werden (siehe Grafik).