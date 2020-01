Wiener Bezirk ist gegen die Umbenennung der Rudolfstiftung

Widerstand gegen die Umbenennung der Wiener Gemeindespitäler regt sich in den Bezirken. Allen voran in der Landstraße. In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung haben sich alle Parteien (darunter auch die SPÖ) dagegen ausgesprochen, dass die Rudolfstiftung künftig Klinik Landstraße heißen soll.

Wie berichtet, sollen die Namensänderungen im Laufe der kommenden Monate umgesetzt werden. Ziel der Reform, die von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker angestoßen wurde, sind einheitliche und möglichst einfache Bezeichnungen. So wird aus dem Wilhelminenspital die Klinik Ottakring und aus dem Krankenhaus Nord die Klinik Floridsdorf.