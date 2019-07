KAV-Manager: "Haben einen Rückstau bei den Spitalsanierungen"

Laut Ärztekammer fehlen 50 Ärzte im KH Nord.

Die Berechnung der Kammer geht davon aus, dass jeder Arzt nur 40 Stunden pro Woche arbeitet und keine Überstunden leistet. Das entspricht aber nicht der Realität. Außerdem ist das Spital noch nicht in Vollbetrieb. So kann gar nicht beurteilt werden, ob es in einzelnen Abteilungen zu wenige oder zu viele Mitarbeiter gibt. Ich gehe aber davon aus, dass unsere Berechnungen korrekt sind. Klarheit wird es nach Erreichen der Solleistung geben, dann werden wir eine Evaluierung der Personalstärke vornehmen.