Zu wenig Rollatoren für Krankenhaus-Nord-Patienten

Gemessen an den massiven Baukostenüberschreitungen und Verzögerungen mag die aktuelle Panne im Krankenhaus Nord fast wie eine Lappalie erscheinen. Für die betroffenen Patienten ist sie aber extrem unangenehm und ärgerlich: In einem der laut Selbstbezeichnung „modernsten Spitäler Europas“, gibt es fast zwei Monate nach Beginn des Betriebs noch nicht genug Rollatoren für Patienten mit Gehbehinderungen – eine in Krankenhäusern nicht gerade selten anzutreffende Klientel.

Diese Erfahrung musste auch Frau T. machen, deren Mann vergangene Woche in der Kardiologie aufgenommen wurde. Aufgrund seines angeschlagenen gesundheitlichen Zustandes ist er auf einen Rollator angewiesen. Umso größer waren die Überraschung und der Ärger bei ihm und seiner Frau, als ihnen gesagt wurde, dass das Krankenhaus keine Gehhilfe zur Verfügung stellen konnte.