Teilerfolg für das Bauprojekt am Wiener Heumarkt

Doch das Bundesverwaltungsgericht führte das Verfahren „von Amts wegen“ – also von sich aus – weiter. In der Folge gab es den Beschwerden der Nachbarn und der Umweltorganisation statt und „stellte mit näherer Begründung fest, dass für das gegenständliche Verfahren eine UVP durchzuführen sei“.

Gericht vergaloppierte sich

Doch laut Verwaltungsgerichtshof hat sich das Bundesverwaltungsgericht in Sachen Heumarkt rechtlich vergaloppiert. So könne „nur“ die für das UVP-Verfahren zuständige Behörde – also die Wiener Landesregierung – das Verfahren von „Amts wegen“ weiterführen.

Zudem „war das BVwG ab dem Zeitpunkt der Zurückziehung des Feststellungsantrags durch die Wertinvest Hotelbetriebs GmbH nicht mehr zuständig, über die Beschwerden inhaltlich zu entscheiden“, heißt es in dem Erkenntnis. In weiterer Folge hätte der Bescheid wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben werden müssen.