Tag des Kaffees: Wo den Wienern ihr Kaffee am besten schmeckt

Kenner kennen dieses Datum.

Am 1. Oktober feiert man den Tag des Kaffees. Und zwar am besten dort, wo man ihn am liebsten trinkt und wo er einem am besten schmeckt.

Praktischerweise hat der Falstaff erst kürzlich die bei den Wiener beliebtesten Kaffeebars erhoben. Und das ist - mit 33,2 Prozent - Schönbergs Caffée Bar auf der Wiedner Hauptstraße.