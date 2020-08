Rezept der Woche: Kalter Kaffee für heiße Sommertage

Espresso Martini

Gleich vorweg, in ein Espresso Martini kommt kein Tropfen Martini. Er wird in einem Martini-Glas serviert, daher der Name.

Espresso Martini ist ein Cocktail mit Espresso und Vodka, für die Zubereitung brauchen Sie einen Cocktailshaker und

6 cl Vodka

3 cl Espresso

etwa 1cl Läuterzucker (das ist ein selbtgemachter Zuckersirup: Sie geben 1 Becher Zucker und 1 Becher Wasser in einen Topf, kochen die Flüssigkeit so lange, bis der Zucker sich aufgelöst hat und füllen den heißen Sirup dann in eine Glasflasche).

Im Originalrezept ist auch Kaffeelikör (2,25 cl), den können sie aber einfach weglassen.

Geben Sie alle Zutaten in den Cocktailshaker (und zwei Eiswürfel), schütteln sie zirka 15 Sekunden, dann gießen Sie Ihren Cocktail in ein Martiniglas.

Haben Sie kein Martiniglas zur Hand, nehmen Sie irgendein anderes hübsches.