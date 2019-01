Wiens Kaffeekünstler laufen Traditionsbetrieben den Rang ab

Die Begeisterung für richtig guten Kaffee ist in Wien mittlerweile so groß geworden, dass sich immer mehr Menschen privat zu Home Baristas (Baristas sind jene Personen, die in Cafés für die Zubereitung des Kaffees zuständig sind, Anm.) ausbilden lassen. „Sie legen großen Wert auf guten Kaffee zu Hause und geben viel Geld für passende Siebträger-Maschinen aus“, sagt Johanna Wechselberger.

Die Rösterin ist Chefin der „ Vienna School of Coffee“, in der Baristas ausgebildet werden. Eine Gruppe vermisst in ihren Kursen allerdings sträflich: Die Mitarbeiter der Wiener Traditionskaffeehäuser.

Während „die Jungen“ auf extrem hohe Qualität achten würden, stünde in so manchem Traditionsbetrieb der Vollautomat. „Die Traditionshäuser glauben, dass sie das nicht nötig haben, weil sie ohnehin voll sind“, sagt Wechselberger. Das Verhältnis zwischen jungen Wilden und Traditionalisten sei von Ignoranz geprägt. „Die Jungen haben ’s aufgegeben, ihnen was zu erklären.“