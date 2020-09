Tag 1 der Wiener Gastro-Registrierung: Startschwierigkeiten beim Datensammeln

Wer in der Gumpendorfer Straße am Montagmorgen in das neu eröffnete Café schlendert, der kann sich getrost sicher fühlen: Die Tische stehen in weitem Abstand zueinander, der Kellner trägt einen Mund-Nasen-Schutz - und die Karte wird nur kurz zur Auswahl des Frühstücks an den Tisch gebracht.

Einzig: Von den seit heute verpflichtenden Datenblättern zur Registrierung fehlt jede Spur. Weder am Eingang noch am Tisch werden die Kunden nach ihren Daten gefragt. Eigentlich sind die Wirte seit heute, Montag, verpflichtet, Name und Kontaktdaten ihrer Gäste aufzunehmen, um im Falle eines Corona-Falls damit beim Contact Tracing zu helfen.

Die Realität zeigt: Die neuen Regeln sind noch nicht überall in der Praxis angekommen. Selbst nach einem ausgiebigem Frühstück kommt der Kellner nicht auf die Idee, nach den Daten zu fragen. Auch an den Nachbartischen: Fehlanzeige. In anderen Lokalen verläuft es genau gleich.

Natürlich gibt es auch Gastronomen, die die Regeln einhalten. Vor allem in den großen Häusern kann man sich keine Nachlässigkeit leisten. Im Café Landtmann etwa weist schon am Eingang ein Schild auf die Registrierungspflicht hin. Am Tisch liegt dann ein Datenblatt bereit, das vom Kellner wenig später dezent eingesammelt wird. Keine große Sache also.