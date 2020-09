Fridatensuppe? Was Gastronomen zur neuen Registrierungspflicht sagen

Bruno Jakes: „Wenn sich einer aufregt, kriegt er halt nix“

Eine Zettelwirtschaft werde das wohl werden ab Montag, sagt Bruno Jakes. Er betreibt das Espresso W.I.F. neben der Rochuskirche im 3. Bezirk. Dort geht man hin, um sein Achterl, sein Seiterl oder seinen Kaffee zu trinken. Das Nichtrauchergesetz macht Jakes (und seinen Gästen) heute noch zu schaffen. Dagegen ist die Registrierungspflicht ein Lercherl.

„Natürlich ist das ein Aufwand. Aber wenn das jetzt die Vorschrift ist, dann werde ich die natürlich befolgen“, sagt Jakes. Was sollte er auch sonst tun? „Sicher, ich könnt zusperren und meine Mitarbeiter in die Arbeitslose schicken.“ Aber das will Bruno Jakes nicht. Jeder Tag, an dem er auch nur ein bisschen Geld verdient, ist ein guter Tag, sagt er.

Was Bruno Jakes nicht möchte ist, „der Polizist sein“. Wenn sich einer mit Max Mustermann eintrage, dann ist das halt so, sagt Jakes. Das müsse man dann einfach so hinnehmen, Ausweise darf er ja ohnehin nicht kontrollieren. Jakes glaubt aber ohnedies an die Vernunft seiner Gäste. Wenn einer zuletzt den Mund-Nasen-Schutz nicht getragen hat, wurde er ermahnt. „Die Leut’ lassen es eh nicht auf eine Auseinandersetzung ankommen“, sagt Jakes.

Also legt er ab Montag „weiße Zetteln“ auf. Wo sich das Formular der Stadt zum Download versteckt, habe er nämlich noch nicht entdeckt. „Und wenn sich einer aufregt, kriegt er halt nix.“ So einfach ist das, im Espresso W.I.F..