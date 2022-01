Studie zu Fahrverbot beauftragt: 30 Minuten in der Wiener City für alle?

In das im rot-pinken Regierungspakt verankerte Vorhaben, den Verkehr in der Inneren Stadt zu beruhigen, kommt Bewegung. Wie der KURIER erfahren hat, haben der Bezirk und die Stadt nun eine Umsetzungs- und Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Diese birgt durchaus Überraschungen: Überprüft wird, ob künftig alle für zumindest 30 Minuten mit dem Auto in die City dürfen.

Zum Zug kam das Verkehrsplanungsbüro Traffix. Es soll den technischen und rechtlichen Rahmen für das Projekt aufzeigen und einen Zeitplan für die Umsetzung skizzieren, heißt es vonseiten des Bezirks und der Stadt.

Zudem werden „verkehrsorganisatorische Begleitmaßnahmen“ geprüft. „Damit machen wir einen wichtigen Schritt vorwärts“, sagt Gregor Raidl, ÖVP-Klubchef in der City.

Suche nach Kompromiss

Bereits vor Beauftragung der Studie zeichneten sich erste Eckpunkte ab. Erstens: die Ausnahmen. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) kündigte an, dass die Zufahrt nur noch für Bezirksbewohner, Nutzer öffentlicher Garagen, Lieferanten, Einsatzfahrzeuge und Dienste wie die Müllabfuhr erlaubt sein soll.