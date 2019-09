Studie: Paketdienste verstopfen Straßen weniger, als gedacht

Vor allem in anderen Branchen könnten so noch Fahrten eingespart werden.

E-Transporter als Chance

Was die Reduktion von Co2-Emissionen anbelangt, liegt laut der Studie auch in der Paket- und Kurier-Branche noch Potenzial brach. „Wenn allein in Wien sämtliche Einsparungspotenziale bei der Paketzustellung ausgeschöpft werden, entspricht dies dem jährlichen Stromverbrauch von ca. 4.000 österreichischen Haushalten“, sagt Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität.

Um das zu erreichen, müssten in Wien sämtliche Paketdienste ihre konventionell betriebenen Transporter mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen ersetzen. Rüstet nur die Post ihre Paket-Flotte um, können jährlich so viel Co2-Emissionen eingespart werden, wie knapp drei ausgelastete Flüge von Wien nach New York und zurück verursachen.