Christkind im gelben Gewand: Der Alltag eines Postlers

Walter M. kennt seine Tour seit Jahren, so kann er die Pakete auswendig nach Adressen einsortieren.

Schnell aus dem Paketlager rauszukommen ist wichtig, denn in der letzten Woche vor Weihnachten sind es besonders viele Pakete: 185 an diesem Tag. Einen Teil seiner Tour gibt Walter M. in der Vorweihnachtszeit an einen sogenannten „Springer“ ab. Das sind Paketzusteller, die über Subfirmen angestellt sind.