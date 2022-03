Stromschlag auf Waggon: Hochgefährliche Mutproben für Social-Media-Klicks

So geschehen wohl auch am vergangenen Samstag in Wien. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, soll ein 17-Jähriger vermutlich auf einem abgestellten Waggon versucht haben zu „surfen“. Das Ergebnis der vermeintlichen „Mutprobe“ am Wiener Bahnhof Praterstern: schwerste Verbrennungen am gesamten Körper durch einen Stromschlag von 15.000 Volt. Die Polizei sucht weiter nach jenen Jugendlichen, die den Vorfall vermutlich beobachtet haben dürften. Aber keine Hilfe geleistet haben.

Der Fall ist nicht der einzige: Erst kurz vor Weihnachten kletterte ein 14-Jähriger auf Waggons in Wiener Neustadt und wurde dabei tödlich verletzt.