Betrunkener zückte Messer am Wiener Hauptbahnhof

In der Nacht auf Dienstag kam es am Hauptbahnhof zu einem Streit zwischen zwei betrunkenen Männern. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, rief die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten die zwei Männer an. Das 42-jährige Opfer gab an, dass es vom Tatverdächtigen, einem 49-jährigen Slowaken, mit einem Klappmesser bedroht wurde.

Der mutmaßliche Täter soll offenbar Stichbewegungen in die Richtung des Opfers gemacht haben. Das bestätigte auch ein Zeuge. Der 49-Jährige wurde festgenommen. Sowohl bei ihm, als auch beim Opfer wurde ein Alkotest durchgeführt. Es wurde bei beiden Männern ein Messwert von knapp drei Promille nachgewiesen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

