Maskenverweigerer drohte Polizisten mit dem Umbringen

Nachdem sich ein Mann am Montagvormittag in einer Geschäftsstelle in der Favoritner Laxenburger Straße geweigert hatte, eine Maske zu tragen, rief ein Zeuge die Polizei. Die Beamten forderten den Mann vor Ort mehrmals auf, die Maske aufzusetzen. Daraufhin dürfte der 34-jährige Pole die Beamten beschimpft und sie mit dem Umbringen bedroht haben.

Der Mann wurde festgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

