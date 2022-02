Vermutlich Mord und Suizid bei den zwei Toten in Floridsdorfer Wohnung

Im Fall zweier in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag entdeckter Leichen d√ľrfte es sich um Mord und Suizid gehandelt haben. Die Spurenauswertung und die Obduktion waren am Montag aber noch nicht abgeschlossen, hie√ü es seitens der Polizei. Die 58-j√§hrige Mieterin wies Schnittspuren in der Armbeuge auf, ein 60-J√§hriger entsprechende Verletzungen im Halsbereich. Dies deute darauf hin, dass die Frau den Mann erstochen haben k√∂nnte. Der KURIER hat berichtet.