Am Sonntagabend überquerte ein 40-Jähriger gemeinsam mit seinem Sohn die Kreuzung Breitenfurter Straße/Altmannsdorfer Anger in Wien-Meidling. Zeitgleich fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Auto auf der Breitenfurter Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte nach rechts einbiegen.

Der Lenker dürfte die beiden Fußgänger übersehen haben und es kam zu einer Kollision mit dem 12-Jährigen. Sein Vater rettete sich mit einem Sprung auf die Seite, seinen Sohn hat er aber nicht gerettet. Der Bub erlitt dennoch nur leichte Verletzungen.

