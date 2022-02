Warum Gewaltausbrüche für Klicks auf TikTok sorgen

Gruppen von Jugendlichen verabreden sich online zu einem Treffen in der Stadt, um sich dort bei Schlägereien zu filmen. So zuletzt in der Wiener Innenstadt. Als die Polizei ein Treffen in der Kärntnerstraße aufzulösen versuchte, verhielten sich die Teenager äußerst aggressiv. Dabei soll ein 15-Jähriger Beamte beschimpft und mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt haben. Und das alles wegen einer „Challenge“ auf der Videoplattform TikTok.