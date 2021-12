Kind stirbt durch Stromschlag am Bahnhof Wiener Neustadt

Zwei Tage vor Weihnachten ist es am Mittwoch zu einem tragischen Unglück am Bahnhof in Wiener Neustadt gekommen. Ein etwa 14-jähriger Bursche ist am Bahnhofsareal auf einen Waggon geklettert und hat dabei einen tödlichen Stromstoß erlitten. Trotz rascher Hilfe durch einen Notarzt ist der Jugendliche noch an Ort und Stelle verstorben.

Fassungslosigkeit herrschte bei Augenzeugen und Schülern, die Mittwoch kurz vor 13 Uhr die Szenen am Bahnhof miterleben mussten. Wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigt, ist der etwa 14-jährige Bursche auf einen der Eisenbahnwaggons geklettert. Dabei geriet er in die Oberleitung und bekam einen Stromschlag. Freunde des Burschen, die die Mutprobe mitansahen, setzten sofort die Rettungskette in Gang. Trotz des schnellen Eingreifens von Rettung und dem Team des ÖAMTC-Notarzthubschrauber konnten der Jugendliche nicht mehr reanimiert werden.

Schock

Besonders tragisch: Wegen Schaulustiger, die die Tragödie und Rettungsmaßnahmen vom Parkdeck aus mitfilmten, musste von der Feuerwehr ein Sichtschutz aufgebaut werden, so Schwaigerlehner. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Freunde des Verunglückten erlitten einen Schock und mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.