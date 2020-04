Streit eskalierte, Festnahme nach Widerstand

In Rudolfsheim-Fünfhaus gerieten ein 35-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen heftigen Streit. Sie sollen dabei beide auch körperlich aufeinander losgegangen sein.

Mit der Faust auf Polizisten

Als später die Polizei vor Ort war, um die Hangreiflichkeiten zu protokollieren, verhielt sich der 35-jährige Verdächtige aggressiv. Der Mann ging auf einen der Polizisten los und versuchte diesen mit der Faust zu schlagen. Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Wegen des Verdachts auf Körperverletzung wurden sowohl der Mann, wie auch die Frau angezeigt.