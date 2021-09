Straße in Wien bleibt nach NS-Botanikerin benannt

Erst jetzt brachten Recherchen der Historikerin Lisa Rettl die braunen Flecken in Kutscheras Biografie zutage. „Wie viele andere hat sie nach 1945 ein zweites Leben begonnen“, schildert Rathkolb. In den zahlreichen biografischen Einträgen zu ihr hätten sich keine Hinweise auf ihre politischen Verstrickungen gefunden. Diese lieferte erst der SS-Akt ihres Ehemanns, den Rettl entdeckt habe. Dort fand sich ein Protokoll, in dem Kutschera selbst auf ihre Aktivitäten in den diversen NS-Organisationen hinweist.