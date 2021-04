Gedenkkultur: Kaup-Hasler will neuen Umgang mit der "Schande"

Zudem kündigt Kaup-Hasler ein Museum an, das sich mit den schrecklichen Ereignissen in der Jugendfürsorgeanstalt „Am Spiegelgrund“ auf der Baumgartner Höhe auseinandersetzt: In der Zeit des Nationalsozialismus von 1940 bis 1945 wurden kranke, behinderte und „nicht erziehbare“ Kinder und Jugendliche gequält, an die 800 dieser angeblich „lebensunwerten Leben“ ermordet. Das Konzept für das Ausstellungs- und Vermittlungszentrum zur Geschichte des Otto Wagner-Areals und des Spiegelgrundes wird derzeit unter der Leitung des Wien Museums ausgearbeitet.