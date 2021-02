Maximilian-Freiheits-Dollfuß-Göring-Roosevelt-Platz

Und der Maximilianplatz hieß fortan Freiheitsplatz. Aber nur 15 Jahre. Denn die Austrofaschisten waren an der Macht. Die Umbenennung in Dollfußplatz erfolgte 1934 nach der Ermordung des Klein-Diktators. An Engelbert Dollfuß, der den Teufel Hitler mit Beelzebub auszutreiben trachtete, wollte das NS-Regime natürlich nicht erinnern: Gleich nach dem Einmarsch im März 1938 nahm man die Umbenennung in Hermann-Göring-Platz vor. Der Platz vor der Votivkirche hieß nach dem Ende des Dritten Reiches kurz wieder Freiheitsplatz, bevor er 1946 in Rooseveltplatz umgetauft wurde. Nach dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Der Platz befand sich ja auch im amerikanischen Sektor.