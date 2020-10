Strache versus Nepp: "Auch du, mein Sohn Brutus"

Doch auch Strache wusste zu berichten, wie mies die FPÖ ihrerseits mit ihren Mitarbeitern umgehen. „Es kommt zu Bespitzelungen. Mitarbeiter, die mich auf Facebook liken, werden mit Jobverlust bedroht.“

Wiedervereinigung?

„Wenn du noch so eine große Strahlkraft hättest, wären mehr mit dir mitgegangen“, konterte Nepp. Ob es eine Wiedervereinigung mit Strache geben könne, beantwortete er nicht. Strache kann sich das schon eher vorstellen, weil Nepp am Wahlabend Geschichte sein werde und sich viele Blaue ihn als Chef zurückwünschen würden.

Für Sachinhalte blieb da wenig Zeit: Ob Strache für oder gegen die Sonntagsöffnung ist, blieb unklar. Zu guter Letzt waren sich Strache und Nepp dann doch in einem Punkt einig: Gemeindewohnungen darf es nur für Inländer geben. Was die beiden Parteien inhaltlich unterscheidet, wurde auch an diesem hitzigen Abend nicht geklärt.