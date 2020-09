Blauer Wahlkampf-Auftakt: Neuer Chef, alte Themen

Egal, was passiert, manche Dinge ändern sich nie: Mit dröhnender Bierzelt-Musik gibt die John-Otti-Band den Einheizer für den offiziellen Wahlkampf-Auftakt der Wiener FPÖ.

Ansonsten ist dieses Mal, im Jahr eins nach Heinz-Christian Strache, so manches anders: Wegen der Corona-Krise können die Blauen ihr Event nicht wie üblich in der Lugner City abhalten, sondern machen daraus eine Freiluft-Veranstaltung ein paar Straßen weiter in der Wasserwelt. Doch es wird weniger an Corona als an den jüngsten internen Querelen liegen, dass der Platz vor der Bühne doch eher schütter gefüllt ist. Von rund 1.000 Fans spricht die FPÖ selbst im Anschluss.