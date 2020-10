TV-Duelle: "Ich! Ich! Ich!" und "Opfer! Opfer! Opfer!

"Hinterntreten und Zwicken"

Auch wenn er sich eine Koalitionsrolle vorstellen könne, gefällt sich Wiederkehr dann doch ein bisschen als Zwicker in der Kontrollorrolle: „Ich bin nicht in der Politik, um Ihnen zu gefallen.“

Ludwig nutzte die nicht mit letztem Nachdruck vorgetragenen Angriffe dazu, sich ein bisschen als der über den Dingen stehende Stadtchef zu positionieren: „Ich höre im Wahlkampf ja Vieles: Der eine will mir den Fehdehandschuh ins Gesicht werfen, der andere in den Hintern treten, der nächste will mich zwicken. Jetzt bin ich zwar ein gemütlicher Mensch, aber ich kann jetzt schon ankündigen: Das wird ned passieren:“

Auf Wienerisch: Des wird’s ned spün.

Ludwig, für den es der erste Wahlkampf als Spitzenkandidat und Bürgermeister ist, ließ sich in der TV-Duell-Woche kaum aus der Reserve locken, am Ehesten noch am Donnerstag von Strache.

„Danke, Tarek Filzmaier!“

Peter Filzmaier leitete über auf die finale Konfrontation zwischen der Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein und ÖVP-FInanzminister Gernot Blümel. Es sei ein „schwieriger Grenzgang“, weil Grün und Türkis auf Bundesebene koalieren, während in Wien nur die Grünen in Regierungsverantwortung sind und die ÖVP ein möglicher Konkurrent um eine Koaltionsbeteiligung.

Filzmaier, der für die ORFIII-Duelle ein paar Europacup-Abende opfern musste, freute sich abschließend, nie Paul Thurnher und Ingrid Tesarek gesagt zu haben.

„Danke, Tarek Filzmaier!“ sagte Tesarek, dem in diesem Wahlkampf der Zungenbrecher Beate Meinl-Reisinger erspart geblieben ist.