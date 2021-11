Die MA 2412 hätte den diesjährigen Weihnachtsbaum am Rathausplatz sicher genehmigt. Das sagt eine, die das fiktive Amt für Weihnachtsdekoration wie keine andere kennt: Monica Weinzettl, die in der Kultserie die Sekretärin Frau Knackal spielte. Ihre Einschätzung hat aber nichts mit Begeisterung für den Baum zu tun: „Wir haben uns in der MA 2412 vorher nie etwas angeschaut, was wir genehmigt haben.“

Weinzettl war Teil des Expertenteams, das der KURIER am Mittwoch zur Stilkritik unter den Baum gebeten hat. Mit dabei waren auch Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer (unter anderem bekannt für die Rolle des „Joe“ im Weihnachtsklassiker „Single Bells“,) Baumchirurg Manfred Saller (der in einer aufwendigen Aktion die 80-jährige Platane vom Café Eiles auf den Schmerlingplatz verpflanzt hat) und Weihnachtsbotschafterin Anita Gosztola (die in ihrem „Wiener Weihnachtssalon“ am Franziskanerplatz das ganze Jahr über Weihnachtsdeko verkauft).

Bevor das Gremium zusammentrat, gab es am Vormittag Vorschusslorbeeren für den Baum – von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Er sei überzeugt, dass die Fichte, die aus den Esterházy-Forsten in Wiesen im Burgenland herbeigeschaffte wurde, „hübsch“ sei, ließ er wissen.