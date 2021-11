Burgenländischer Weihnachtsbaum am Wiener Rathausplatz eingetroffen

Doskozil bei Illuminierung am 13. November dabei

Dieser stammt aus einem Wald in der Gemeinde Wiesen im Bezirk Mattersburg. Aufgestellt wurde das imposante Präsent mit Hilfe zweier Kräne innerhalb von rund einer Stunde. Damit er in festlichem Glanz erstrahlen kann, wird er in den kommenden Tagen mit 1.000 LED-Lichtern geschmückt. Am 13. November wird er dann von Ludwig und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) feierlich illuminiert.