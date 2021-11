Christbaum-Aufputz am Rathausplatz beginnt: Die äußeren Werte zählen

Ob in der Stadt dieses Jahr vorweihnachtliche Harmonie Einzug halten wird, das entscheidet sich heute zwischen 9 und 10 Uhr. Da wird nämlich der Christbaum für den Rathausplatz angeliefert. Und das ist nach der Aufregung im Vorjahr eine besonders heikle Sache.

Wien wäre zwar nicht Wien, wenn das Schimpfen über die Optik des Baums nicht ohnehin Adventtradition wäre. Im Vorjahr erreichte das Baum-Bashing aber eine nie da gewesene Intensität. Etwas anderes gab es damals, im Lockdown, auch nicht zu tun.

In Klaffer am Hochficht – jenem Ort in Oberösterreich, der die Fichte gespendet hatte – war man über das Geraunze in Wien zutiefst gekränkt. Die Gemeinde war in Aufruhr, schließlich musste der Bürgermeister zur Verteidigung ausrücken.

Mal sehen, wie es dieses Jahr den Burgenländern ergeht. Der heurige Christbaum für den Rathausplatz stammt aus den Esterhazy-Forsten in der Gemeinde Wiesen.