Startschuss für „High Line“ vom Nordwestbahnhof zur Donau

Weiters müssen die Eigentumsverhältnisse geklärt werden: Derzeit gehört die Trasse den ÖBB und nicht der Stadt. „Alle Beteiligten wollen das Projekt, aber es ist eben noch nichts vertraglich festgelegt“, so Dubravac-Widholm.

Alle Einbahnen öffnen

Der Antrag zur High Line war nicht der einzige zum Radfahren, der beschlossen wurde. In sieben weiteren Anträgen, an denen SPÖ, Neos, Grüne und Links beteiligt waren, wurden ein neuer Radweg am Gaußplatz und bessere Übergänge an vier Stellen auf den Weg gebracht.

So ist etwa an der Kreuzung von Klosterneuburger und Leipziger Straße eine Ampel geplant.