Standesamt Josefstadt: Der Bezirk ist am Zug

Nein, es gibt noch immer keine Entscheidung. Zumindest keine endgültige.

Am Mittwoch wurde die Causa um das Standesamt am Schlesinger Platz in der Josefstadt im Petitionsausschuss des Gemeinderats behandelt. Und nach Prüfung der Materie empfiehlt der Ausschuss nun eine „sowohl für den

8. Bezirk, als auch für die Stadt Wien akzeptable Lösung zur künftigen Nutzung der bestehenden Trauungssäle zu erarbeiten“. Aber zunächst zur Vorgeschichte: Wie berichtet, plant die Stadt die Zusammenlegung von Standesämtern, um die „Effizienz“ der Behörde zu steigern. Denn die hat derzeit viel zu tun.

Nicht nur, weil man nach der Einführung des Zentralen Personenstandsregisters im Jahr 2014 noch immer mit der Nacherfassung der Daten beschäftig ist. Sondern auch wegen neuer Gesetze wie jenem zur „Ehe für Alle“. Deshalb müssen am Standesamt etwa mehr Beratungsgespräche durchgeführt werden.