Stadtseilbahn auf den Kahlenberg: Umfrage zeigt hohe Zustimmung

Hannes Dejaco, Projektentwickler für die geplante Stadtseilbahn, versucht zu kalmieren. Jener Abschnitt, wo sich Gondeln und FKK-Zone kreuzen würden, sei nur sehr klein. Außerdem könne man technisch für genügend Privatsphäre sorgen - etwa über automatische Milchgläser.

Beruhigen und kalmieren musste Dejaco in den letzten Jahren öfters, ist er doch für ein heiß diskutiertes Projekt zuständig. Dejaco ist Inhaber der Firma Genial Tourismus- und Projektentwicklungsplan GmbH und mit dieser möchte er eine Seilbahn in und über Wien errichten. "Die Idee kam mir in Australien, dort fährt eine Seilbahn durch den Regenwald“, sagt Dejaco. „Und was im Regenwald möglich ist, sollte doch auch am Hausberg möglich sein.“

In 20 Minuten soll sie auf den Kahlenberg führen. Vier Stationen sind geplant: Heiligenstadt, Station Donauinsel Nord (Jedlesee), Strebersdorf und Kahlenberg. Vor rund einem Monat wurde die Seilbahn Kahlenberg öffentlich vorgestellt (HIER gehts zur Website).