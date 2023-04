Nudisten-Initiative gegen Seilbahn-Projekt auf den Wiener Kahlenberg

In der Floridsdorfer Naturisten-Gemeinde regt sich Widerstand gegen das Seilbahn-Projekt auf den Wiener Kahlenberg. Denn die Trasse ist teils auch entlang der FKK-Zone auf der nördlichen Donauinsel geplant und kreuzt sie auf 200 Meter sogar.

Die Community sieht ihre Ruheoase in Gefahr und fürchtet Eingriffe in die Privatsphäre. "Seit es Handykameras gibt, ist mir das nicht mehr wurscht. Ich will nicht, dass ich im Internet lande", sagte Naturistin Barbara Hausjell der APA.

