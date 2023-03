Stadtseilbahn: Ein Drahtseilakt geht in die nächste Runde

1964

In der Donaustadt werden Millionen Blumen gepflanzt, Wien wird Austragungsort der Gartenschau. Per Sessellift konnte man bis in die 1980er das Blumenmeer überfliegen

2012

Wirtschaftskammer präsentiert Idee zur Seilbahn für

den Kahlenberg; inklusive Machbarkeitsstudie

2017

ÖVP präsentiert die Firma Doppelmayr eine Seilbahn von Floridsdorf über das Nordufer der Donauinsel

bis auf den Kahlenberg

2017

Neos präsentieren Seilbahn-Idee von Hütteldorf durch das Otto-Wagner-Areal bis nach Ottakring. Das Projekt fließt 2020 ins Regierungsprogramm mit der SPÖ ein

2020

ÖVP präsentiert Seilbahn vom Handelskai via Donauinsel nach Floridsdorf

2023

Präsentation des Stadtseilbahn-Projekts von Genial Tourismus- und Projektentwicklungsplan GmbH