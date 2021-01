Stadt schnürt nach Favoriten-Krawallen Deeskalationspaket

Nach wiederholten Krawallen in Favoriten - zuletzt in der Silvesternacht - holte Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag Jugendvereine an den runden Tisch. Das Ergebnis der Gespräche: ein Deeskalationspaket, das zum einen auf Verbessungen der Sozialsarbeit im Bezirk abzielt. Zum anderen fordert die Stadt Wien vom Innenministerium aber auch mehr Polizeipräsenz.

In der Silvesternacht hatten rund 30 meist jugendliche Randalierer mit syrischem und irakischen Migrationshintergrund für massive Sachbeschädigungen gesorgt. Die Täter sollen unter anderem Schaufensterscheiben eingeschlagen und Mülltonnen sowie Automaten in Brand gesteckt haben. Polizeibeamte wurden mit Böllern attackiert. Mehrere Personen wurden nach den Vorfällen festgenommen - ein 21-jähriger Syrer noch an Ort und Stelle. Er soll versucht haben, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Der Großteil der Randalierer, so viel ist inzwischen bekannt, stammte nicht aus Favoriten.

Mehr Polizisten gefordert

Der Bezirk selbst äußerte wiederholt den Wunsch nach mehr Polizeiplanstellen. Diese Forderung wurde bereits im Vorjahr erhoben, nachdem Kundgebungen von linken und kurdischen Aktivisten von türkisch-nationalistischen Gruppierungen attackiert worden waren (der KURIER berichtete ausführlich).