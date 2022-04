Stadt hebt Verbot auf: Grillen ist wieder erlaubt

Das verhängte Grillverbot auf den öffentlichen Grillplätzen in Wien und in waldnahen Gebieten wurde aufgehoben. Ab sofort ist das Grillen auf den öffentlichen Grillplätzen in Wien wieder erlaubt. Das Verbot war aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der Waldbrandgefahr am 17. März erlassen worden.

Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien bittet um Rücksichtnahme und Beachtung der Grillplatzregeln auf den von der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Grillplätzen und Grillzonen.

Kontrollen angekündigt

Gräser, Sträucher und Bäume würden unter der starken Hitzeentwicklung leiden, darum soll beim Grillen auf ausreichend Abstand zur Vegetation geachtet werden. Glut und Asche müssen unbedingt in die von der Stadt Wien bereitgestellten Betongefäße entsorgt werden, um Bränden vorzubeugen.

Die Grillplatzaufsicht der Stadt Wien sorgt auf den Grillplätzen und in den Grillzonen für die Einhaltung der Regeln.