Wie TikTok zur neuen Plattform für radikale Prediger wird

Ex-Häftlinge als Gefahr

Unter dem Radar der Öffentlichkeit befinden sich aber auch ehemalige Häftlinge. Solche, die bereits nach dem Terrorparagrafen verurteilt wurden. Einen entsprechenden Fall in Wien schätzt Diaw als besonders heikel ein. Konkret geht es um einen Tschetschenen, der mit seiner Frau zum IS reisen wollte. „Hier gibt es ein äußerst aufgeladenes Gedankengut. Öffentlich hinterlässt der Mann keine Spuren. Doch in Gesprächen mit Klienten taucht er immer wieder auf.“ Noch in der Justizanstalt habe er versucht, sein Gedankengut unter die Leute zu bringen. Obwohl eine Abschiebung möglich wäre, werde der Mann in Österreich geduldet.

Aktuell werde von Gewalt gegen „Ungläubige“ nur gesprochen. „Aber wer die Bereitschaft zur Gewalt verbalisiert, der ist auch bereit, sie umzusetzen“, warnt Diaw. „Alles andere ist Sozialromantik, die an der Realität vorbeigeht.“

Räume vermietet

Ein Blick zurück zur Hasnerstraße: Die Räume wurden in der Zwischenzeit neu vermietet. Angeblich für Lagerzwecke. Das bezweifeln Bewohner und Anrainer. „Vor allem abends und am Wochenende kommen viele junge Männer hierher“, schildert ein Bewohner. „Sie rauchen Shisha. So viel, dass ich es in meiner Wohnung riechen kann“, ärgert er sich.

Die Fenster sind mit Bildern von türkischen und österreichischen Fußballern beklebt. An der Tür hängt ein Schild: „Nur für Mitglieder“. Die Tür ist mit einem Zahlenschloss zu öffnen. „Einmal konnte ich hineinschauen. Da sind Spielautomaten drin gestanden“, erzählt eine Frau. „Geheuer sind mir die neuen Leute auch nicht.“