SPÖ setzt zum Sprung über 40 Prozent an

Wahl als Ludwigs Premiere

Wie für alle Spitzenkandidaten der größeren Parteien (mit Ausnahme des Teams HC Strache) war es für Ludwig das erste Antreten in dieser Funktion.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eine besonders große Herausforderung, musste er doch in die Fußstapfen von Langzeit-Bürgermeister Michael Häupl treten, der gegen Ende seiner Amtszeit beinahe schon Kultstatus erreicht hatte.

Keine leichte Aufgabe für den zunächst als eher farblos geltenden Ex-Wohnbaustadtrat aus Floridsdorf. Wohl auch deshalb stapelte er bei seinem persönlichen Wahlziel extrem tief: Das selbe Ergebnis wie Häupl bei seinem letzten Antreten peilte Ludwig an, also jene 39,6 Prozent von 2015, die das zweitschlechteste Ergebnis der Wiener SPÖ seit 1945 bedeuteten.

32 Prozent: Talsohle der SPÖ

Dass es noch schlechter geht, zeigten aber die Umfragewerte der Wiener Roten in den letzten Monaten der Ära Häupl, als sich die SPÖ in lähmende Grabenkämpfe um dessen Nachfolge verstrickte und auf 32 Prozent zurückfiel.

Eine Talsohle, aus der Ludwig seine Genossen in den Monaten nach seiner Amtsübernahme bald wieder herausführen konnte. Mit einer Politik, die Signals an den rechten wie den linken Parteiflügel gleichermaßen aussendete.

Das hieß etwa: Alkoholverbote an neuralgischen Punkten der Stadt wie den Bahnhof Praterstern, aber gleichzeitig ein klares Nein zu den Türkis-Blau geplanten Kürzungen bei der Mindestsicherung. Wobei die Regierung Kurz bis in die Coronakrise und den Wahlkampf hinein ein willkommenes Feindbild abgab, um die Genossen zu mobilisieren.

Der SPÖ fehlt ein Feindbild

Denn ein solches auf unmittelbarer Wiener Ebene fehlte der SPÖ in diesem Wahlkampf. Die FPÖ, 2015 noch ernsthafter Konkurrent im Rennen um Platz eins, ist diesmal versunken in inneren Zerwürfnissen. So musste nach außen hin eine angeblich geplante „Dirndlkoalition“ aus ÖVP, Grünen und Neos als Schreckgespenst herhalten, an deren reale Möglichkeit wohl keiner der roten Strategen in der Löwelstraße jemals ernsthaft glaubte.

Die Umfragewerte der SPÖ und auch die Beliebtheitswerte Ludwigs stiegen jedenfalls im Laufe dieses so inhaltsleeren Wahlkampfs stetig an. Letzteres wohl auch aufgrund der personellen Schwäche des Mitbewerbs, allen voran ein in diesem Wahlkampf sehr lustlos wirkender Gernot Blümel und eine Birgit Hebein, die mit ihren recht unkoordinierten Alleingängen im Verkehrsbereich eine dankbare Zielscheibe abgab. Ganz zu schweigen vom gespaltenen dritten Lager.

Corona als Sand im Getriebe

Überschattet wurde aber auch der SPÖ-Wahlkampf gänzlich von der Coronakrise, die so manch anderes für die Roten unangenehme Thema unter den Tisch fallen ließ. In der ersten Phase der Pandemie war es Ludwig noch gelungen, die Stadt als besonnener Manager durch die Krise zu führen.

Mit relativ niedrigen Infektionszahlen, raschen Wirtschaftshilfen gepaart mit einigen etwas populistischen Maßnahmen wie den Gastro-Gutschein.

In den vergangenen Wochen geriet freilich immer mehr Sand ins Getriebe: Rasant steigende Infektionszahlen und mitunter chaotische Zustände beim Testen und Contact Tracing brachten die Stadtregierung zusehends in die Defensive.

Zuletzt dann noch ein gewaltiger Krach zwischen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und ÖVP-Innenminister Karl Nehammer um die Arbeit des Krisenstabs, bei der Ludwig seinen Parteifreund zurückpfeifen musste. Vorgänge, die SPÖ-intern als wenig hilfreich im Wahlkampf-Finale gesehen wurden.