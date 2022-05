SPÖ-Parteirebellen gegen Lobautunnel und Stadtstraße

Für die Antragsteller ist die Lobauautobahn hingegen „ein Schritt in die Vergangenheit“, die lediglich die Interessen einiger weniger bedienen würde. Sie führen gleich mehrere Argumente gegen das Straßenprojekt ins Feld: Es sei nicht vereinbar mit den Pariser Klimazielen, würde zu mehr Verkehr führen und die Ortskerne in der betroffenen Region schwächen. Als Alternative fordern die Genossen einen umfassenden Öffi-Ausbau in der Donaustadt.

Die Antragskommission empfiehlt den Delegierten gemäß offizieller Parteilinie eine Ablehnung des Antrags. Stattdessen sollen sie lieber einem Leitantrag des Parteivorstands zur „klimagerechten Stadtentwicklung im Nordosten Wiens“ zustimmen, in dem ausführlich die Vorteile von Stadtstraße und Lobautunnel für Stadtentwicklung, Verkehr und Umweltschutz dargelegt werden.

Straßen umbenennen

Nicht auf Parteilinie befindet sich auch ein Antrag der Sozialistischen Jugend (SJ) Wien, die eine Umbenennung von Straßennamen fordert, die „rassistisch, antisemitisch oder generell diskriminierend gegenüber marginalisierten Gruppen sind“. Dies wird von der Stadtregierung abgelehnt, stattdessen werden erklärende Zusatztafeln angebracht.

Das ist der SJ zu wenig: „Durch das Beibehalten mittlerweile zutiefst kritischer Straßennamen bleiben diese Vorstellungen und Ehrungen im Wiener Stadtbild vorhanden und verzerren den Blick auf die Gesellschaft.“ Die Kommission empfiehlt in diesem Fall eine Zuweisung des Antrags an den SPÖ-Klub – was in der Regel einer Schubladisierung gleichkommt.