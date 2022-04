Ein roter Parteitag ausnahmsweise ohne große Kontroversen

Eher noch könnte es auf inhaltlicher Ebene zu Debatten kommen. Noch liegen die Anträge nicht vor, in Parteikreisen rechnet man aber einmal mehr aus einem ganz bestimmten Bezirk mit Forderungen, die so gar nicht der Parteilinie entsprechen. Gemeint ist die SPÖ Alsergrund, die sich am Parteitag gegen das rote Prestigeprojekt Lobautunnel und Stadtstraße aussprechen könnte. Mehrheitsfähig ist diese Position freilich nicht. Schon in der Vergangenheit hatte speziell die Sektion 8 der Bezirkspartei für Wirbel gesorgt – etwa als es ihr gelang, gegen den Willen der Parteispitze das kleine Glücksspiel zu kippen.