SPÖ Wien: Rote Rathaus-Rochaden

Sima ist längstdienendes Regierungsmitglied und hat im Vorjahr das Amt der Planungs- und Verkehrsstadträtin übernommen. In ihrer neuen Rolle hat sie intern gehörigen Unmut auf sich gezogen, wie zu vernehmen ist. Allzu sehr würde sie sich in ihre früheren Themenfelder – Umwelt und Klimaschutz – einmischen, für die jetzt eigentlich Jürgen Czernohorszky zuständig wäre.

So groß soll der Unmut sein, dass man offenbar daran denkt, Sima aus der Regierung abzuziehen und als – unfreiwillige – Woller-Nachfolgerin zu installieren. Sima als Stadträtin beerben könnte eine Parteikollegin, der bereits nach der Wahl große Ambitionen nachgesagt wurden, auf die Regierungsbank zu wechseln. Gemeint ist Landesparteisekretärin Barbara Novak. Aus der Position der Stadträtin heraus – so ist zu vernehmen – könnte sie zur ersten Wiener Bürgermeisterin aufgebaut werden. Ein direkter Wechsel von der Parteizentrale in das Büro des Stadtchefs würde hingegen nicht den Usancen entsprechen.