SPÖ Wien verschiebt wegen Corona Landesparteitag

Die sich zuspitzende Infektionslage hat auch wieder direkte Auswirkungen auf große Parteiveranstaltungen. Am Samstag kündigte die SPÖ Wien an, ihren für 27. November geplanten Landesparteitag auf das zweite Quartal des kommenden Jahres zu verschieben.

Die aktuelle Entwicklung der Pandemie schließe Großveranstaltungen wie einen Landesparteitag mit rund 1.000 Teilnehmern aus, erklärten Bürgermeister Michael Ludwig und Landesparteisekretärin Barbara Novak am Samstag.

„Wir beschreiten in Wien weiterhin den Weg der Sicherheit", so Ludwig. Er rief die Bevölkerung einmal mehr zur Solidarität auf: "Ich bitte alle Wienerinnen und Wiener, sich möglichst bald impfen zu lassen, sei es der Erst-, Zweit- oder Drittstich. Nur so werden wir die Infektionszahlen in den Griff bekommen."