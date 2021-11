Gewesslers nächster Akt: Aus für Lobautunnel steht bevor

Auf jeden Fall will man sich in der Ostregion nicht so überraschen lassen, wie das am Donnerstag in Kärnten und in der Steiermark passiert ist. Dort wurde die Planung für die Klagenfurter Schnellstraße S 37 abgeblasen. Der Lückenschluss bei der Murtal Schnellstraße S36 kommt zwar, nicht aber das Verbindungsstück der S36 mit der abgesagten S37.

Grantige Kärntner

Was in Kärnten – gelinde gesagt – für Verstimmung sorgt. „Ich bin richtig grantig. Ich habe gestern erst kurz vor der Veröffentlichung telefonisch von diesen Plänen erfahren. Es ist eine Frechheit, was mit unserem Bundesland aufgeführt wird“, sagte Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) im KURIER-Gespräch. Den Stopp des Ausbaus der B317 (die S37, von der das Ministerium spricht, verläuft von Klagenfurt bis St. Veit Nord. Sie wird gebaut. Der Streit dreht sich eigentlich um die B317, die von St. Veit Nord bis zur Landesgrenze verläuft, Anmerkung) will man nicht so hinnehmen. „Es wird weitere Verhandlungen geben und auch der Start parlamentarischer Initiativen steht im Raum“, sagt Gruber. Pause. „Eine Ministerin, die ihr eigenes Straßennetz nicht nutzt, kennt es auch nicht. Die Grünen entlarven sich als Gegner der Pendler und des ländlichen Raums“, ist der Landesrat überzeugt.

Die Planung für die B317 würde seit mindestens 15 Jahren laufen. Millionen seien nun verschwendet.