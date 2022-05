Lobautunnel: Stadt Wien schaltet EU ein

Es könne darum nicht sein, dass der „gesamte Transitverkehr vom Baltikum bis zur Adria weiter über die Tangente mitten durch Wien geführt“ werden solle, sagt Sima. Die Stadt legt nun bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde ein. Außerdem wolle man eine Verschärfung des Lkw-Fahrverbots prüfen, so Sima.

Schadenersatz vom Bund gefordert

Die komplette Stadtentwicklung Wiens sei darauf ausgerichtet, dass die S1 realisiert werde, sagt Sima. Das sei auch mit dem Bund schriftlich vereinbart gewesen, außerdem habe man „im Vertrauen in die Grundfeste unserer Demokratie“ auf das Bundesstraßengesetz vertraut. Laut Onz sei Gewessler nicht befugt gewesen, den S1-Ausbau zu kippen.

Schon die Evaluierung des Projekts sei rechtswidrig, so der Experte. „Es gibt das Vorurteil, dass zwei Juristen immer zwei unterschiedliche Meinungen haben“, sagt Onz. In diesem Fall sei die Rechtslage aber eindeutig. Etwa so, als würde man „ein Gutachten machen, ob es gerade hell draußen ist“.