SPÖ-Landesparteitag: Kritik an Ludwig (fast) nur vor der Tür

Wie berichtet, empörten sich die Tunnelgegner zuletzt darüber, dass die SPÖ vor der Messe eine eigene Kundgebung angemeldet hat, nur um zu verhindern, dass die Umweltaktivisten direkt vor dem Sitzungsort protestieren.

Novak weist diesen Vorwurf zurück: „Wir melden bei jedem Parteitag auch eine politische Kundgebung an. Sie wird in der Regel von Jugendorganisationen genutzt, die vor der Messe demonstrieren.“ Wie groß die jeweilige Schutzzone ausfalle, sei Entscheidung der Polizei, betont Novak.

Neues Parteigremium

Hinter den Messe-Toren wird zwar auch über einen Antrag der SPÖ Alsergrund gegen den Lobautunnel debattiert, Chance auf eine Mehrheit hat er aber nicht. Stattdessen werden die Roten eine Reform der eigenen Statuten beschließen: Künftig soll der bisher jährliche Landesparteitag nur noch alle zwei Jahre stattfinden. In den tagungsfreien Jahren soll es stattdessen mindestens eine „Wiener Konferenz“ geben. Ein Mini-Parteitag mit 400 statt der üblichen 1.000 Delegierten, mit dem man rasch Beschlüsse zu aktuellen Geschehnissen herbeiführen kann. Eine Idee, die nicht jedem gefällt – vor allem nicht jenen, die künftig nicht mehr dabei wären. „Das Gremium soll auch genutzt werden, um sich intensiv mit intern strittigen Themen auseinanderzusetzen. Etwa das bedingungslose Grundeinkommen“, sagt Novak. Falls nötig, könnten auch externe Experten eingeladen werden. Die erste Tagung soll im Herbst stattfinden.

Abgestimmt wird über diese Causa am Samstag schon relativ früh. So will man verhindern, dass womöglich nicht mehr genügend Delegierte vor Ort sind (schließlich ist langes Wochenende). Ähnliches geschah beim Parteitag der Bundes-SPÖ im Vorjahr. Deren Chefin Pamela Rendi-Wagner wird jedenfalls am Samstag vor Ort sein.