Sperre U4-Station Pilgramgasse: "War ein Kampf ums Überleben"

Ehsan Bamyani kredenzt hervorragende Kofta und auch Ghormeh Sabzi, doch das weiß fast niemand. Denn seit der 42-jährige Afghane vor acht Monaten sein Restaurant „Peace kitchen“ in der Pilgramgasse eröffnet hat, fehlt ausreichend Laufkundschaft. Den Weg zur U-Bahn vorbei an seinem Lokal nimmt derzeit kaum jemand: Wegen Umbauarbeiten zum U-Bahnkreuz U4/U2 ist die Station seit Februar 2019 gesperrt.

Dass Bamyani trotzdem optimistisch ist, hat einen simplen Grund: Ab Freitag, 5 Uhr, hält die U4 wieder in der Pilgramgasse – und Anrainern und Geschäftsleuten fällt mit einem geseufzten „Gott sei Dank“ ein Stein vom Herzen. Sogar eine Party unter dem Motto „ Pilgram back on Track“ steigt am Samstag in der Café-Bar „werkzeugH“.

Doch noch laufen die letzten Arbeiten. Deckenpaneele werden montiert, die Feuerlöscher aufgehängt und Kabel verlegt.