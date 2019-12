Wiener U4-Station Pilgramgasse soll Ende Jänner 2020 wieder öffnen

Die Sperre hätte ursprünglich schon ab dem diesjährigen Sommer beginnen sollen. Der Start wurde dann auf einen unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2020 verschoben. Diesen großen Eingriff ins Öffi-Netz im Wahljahr - 2020 findet die Wien-Wahl statt - erspart man sich nun. Denn aus jetziger Sicht kommt die Teilsperre nicht vor 2021, hieß es auf APA-Anfrage bei den Wiener Linien.

Grund für den Aufschub sind schon länger bekannte Verzögerungen beim U2/U5-Großprojekt. Die Wiener Linien hatten vor geraumer Zeit umfangreiche Leistungspakete für die Bauarbeiten neu ausgeschrieben, da in der ersten Runde "inakzeptable Angebote" eingegangen seien. Die Ausschreibung ist nach wie vor am Laufen, wesentliche Arbeiten können dadurch erst später als geplant in Angriff genommen werden.