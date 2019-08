In den letzten Zügen: Lokalaugenschein auf der U4-Baustelle

Zwei Meter fehlen noch. Dann haben es Franz und seine Kollegen geschafft. Sie stehen in orangefarbenen T-Shirts und Hosen in der U4-Station Margaretengürtel – und zwar in jenem Bereich, der sonst den Zügen gehört: auf den Schienen.

Mit einem Winkelschleifer, einer langen Eisenstange und ihren schwarz verschmierten Händen hantieren sie an ihnen herum.

Sechs Wochen sind vergangen, seit die Wiener Linien die rund 3,5 Kilometer lange Strecke zwischen Karlsplatz und Pilgramgasse abgeriegelt haben. Mittlerweile scheint es realistisch, dass ab 2. September dort wieder U-Bahnen fahren werden.